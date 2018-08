GAZA en Asturias

Bienvenidas, gentes Solidarias, que llegáis desde territorios nórdicos navegando en clave de fraternidad.

Bienvenida a Xixón a la flotilla de la libertad rumbo a Gaza.

Cuánto honor, qué orgullo para Asturias, qué privilegio para Xixón albergar a tan digna tripulación, viajeras, Rumbo a Gaza.

No podemos nombrar a todas.. y en el nombre de todas mencionamos a la adolescente prisionera Ahed Tamimi y a toda su familia y a toda su aldea insumisa con el despojo colonial, nombramos a Ibrahím, en su silla de ruedas, resultado de los bombardeos, y su asesinato en diciembre, lo mismo que en mayo de este año era eliminado de un tiro en la cabeza otro lisiado por las bombas de exterminio israelita, Fadi Abu, y hace pocos días la joven enfermera Razan, otro símbolo de la brutalidad asesina del colonialismo, con dos disparos en el corazón mientras trataba de asistir a los heridos en Gaza.. queremos nombrar a Haitham al-Jamal de 15 años de edad asesinado este viernes..

Estos barcos que llegan a nuestro puerto van denunciando el lento genocidio impuesto a GAZA.. El modo de nombrarlos Al Awda (El Retorno) y Freedom (Libertad), apela a los Derechos esenciales del pueblo palestino, de cualquier pueblo del mundo.

La Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad es un movimiento de solidaridad de todo el mundo de gentes que trabajan juntas para acabar con el bloqueo de Gaza, desde 2010.

Estos barcos llevan la misma carga de elemental fraternidad que los otros barcos que, en el Mediterráneo tratar de rescatar a las personas migrantes y refugiadas y reciben el mismo trato oneroso, cruel, de quienes en la vergüenza europea se someten a dictados extranjeros: lleve el nombre de Trump o lleve el nombre de Netanyahu.

En cambio las acciones contra el bloqueo siempre están regidas por los principios de no violencia y resistencia pacífica. Informando y actuando ante los gobiernos de todo el mundo para que tomen iniciativa contra este bloqueo ilegal, y al tiempo apoyando diversas formas de lucha pacifista adoptadas por el pueblo palestino contra la opresión y la injusticia.

Gaza puede explicarse con números, los hay de todo tipo y condición, nadie puede alegar ignorancia. Que el 80% de la población son refugiados de 1948 y sus descendientes. Que los hogares reciben tan solo entre 4 y 6 horas de electricidad al día. Que la mayoría de familias reciben agua potable entre 6 y 8 horas cada cuatro días. Que a diario se lanzan al mar 108 millones de litros de agua de alcantarillado. Que el paro asciende al 46,6% de la población. Que el 80% de los habitantes subsiste gracias a la ayuda humanitaria internacional. Que el 47% de los gazatíes no tiene suficiente comida. Que unos 400.000 niños necesitan asistencia psicológica. No es una crisis humanitaria causada por un desastre natural. Es consecuencia de décadas de ocupación. Que 128 personas han sido asesinadas por los francotiradores desde el día de la Tierra Palestina en que en Langreo, en Avilés, en Corvera, en Castrillón…estábamos plantando olivos llenos de simbología solidaria..

Pero la “ocupación israelí” ya no es una ocupación según las normas y definiciones internacionales. Supone una fase de la colonización sionista de la Palestina histórica, un proceso que comenzó hace más de 100 años y continúa hasta nuestros días.

Supuestamente una “ocupación” es una fase provisional, una situación temporal que debe terminar con la implementación del derecho internacional con respecto a esa situación particular.

La “ocupación militar” no es la soberanía del ocupante sobre el ocupado; no puede incluir la transferencia de ciudadanos de los territorios de la potencia ocupante a tierras ocupadas; no puede incluir limpieza étnica; destrucción de propiedades; castigo colectivo y anexión.

Sin embargo resulta evidente la anexión de Israel de las tierras ocupadas, incluidos los Altos del Golán sirios y la Jerusalén Este palestina en 1981. Esa decisión no tiene en cuenta el derecho internacional, el derecho humanitario ni ninguna otra ley.

Israel ha impuesto en la Franja un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo durante más de 11 años. Desde las sucesivas guerras israelíes que han matado a miles de personas, hasta un bloqueo hermético que ha llevado a la población palestina al borde del hambre, Gaza subsiste aislada.

Gaza es un “territorio ocupado” solo por su nombre, sin que les sean aplicadas ninguna de las reglas humanitarias. Tan solo en las últimas 10 semanas, más de 128 manifestantes desarmados, periodistas y enfermeras fueron asesinados y resultaron 14.000 heridos, sin embargo, la comunidad internacional y la ley siguen siendo ineptas e incapaces de enfrentarse o desafiar a los líderes israelíes o dominar los vetos igualmente fríos de Estados Unidos.

Los Territorios Ocupados Palestinos, hace mucho tiempo, cruzaron la línea de ser ocupados a ser colonizados.

Teniendo en cuenta que entre 600.000 y 750.000 judíos israelíes viven ahora en los “Territorios Ocupados”, y que el asentamiento más grande de Modi’in Illit alberga a más de 64.000 judíos israelíes, hay que preguntarse qué forma de ocupación militar Israel está implementando.

Israel es un proyecto de colonialismo de asentamientos, que comenzó cuando el movimiento sionista aspiró a construir una patria exclusiva para los judíos en Palestina, a expensas de los habitantes nativos de esa tierra a finales del siglo XIX.

Nada ha cambiado desde entonces. Solo fachadas, definiciones legales y discursos políticos. La verdad es que los palestinos continúan sufriendo las consecuencias del colonialismo sionista.

Gaza también puede explicarse con colores y con olores, en conversaciones regadas con té, zumos de caña de azúcar y puestas de sol. En Gaza, donde la muerte es cotidiana, se siente con intensidad el latido de la vida. Hay pobreza, miseria, depresión, apenas hay electricidad ni agua potable que no sepa a sal, a mar, a arena. La esperanza se extravió, y aun así, hay hospitalidad, y risas, y humor negro, y familias que llegan donde ni el Gobierno (¿qué gobierno?) ni la religión ni las milicias alcanzan. Gaza es un milagro: los números dicen que es imposible vivir allí con dignidad, y sin embargo da lecciones de ello a diario. Y sobrevive. Y, por supuesto, no se hunde en el mar.

Gaza es un espejo en el Mediterráneo, en el que el resto nos reflejamos.

Porque sí, Gaza es tozuda y no se hunde en el mar, pero más que nunca necesita ayuda. Porque Gaza no puede ni debe caer en el olvido.

12 puertos, en la travesía de la Flotilla de la Libertad: y uno de ellos el nuestro. Gran honor que se compagina con la permanente actividad solidaria de Asturias con Palestina y contra el apartheid y la limpieza étnica.

Dos barquitos llenos de humanidad y fraternidad que nos alientan a seguir defendiendo los valores de la solidaridad y el internacionalismo: llegan pocos días después de que muchos Aytos astures hayan expresado su apoyo a la humilde y valerosa flotilla y hayan ratificado el rechazo al bloqueo a Gaza. Pocos días después de que los Aytos de Avilés, Langreo, Corvera, Castrillón, hayan plantado olivos de enorme simbología de la Tierra palestina, que junto al que ya lleva años en Xixón se constituyen en una plantación solidaria, de olivas y de raíces que suponen abrazos para con las gentes palestinas y el drama impuesto a su historia y presente.

La Charanga Ventolín, la Repercusión Feminista, Tam Tam Bruxes, Les Pandereteres, las gaitas asturianas, la Cultura que no puede quedar de lado de las injusticias profundas, también acompañan el Rumbo a Gaza.

Recordamos a los 9 del Jovellanos, encausados burdamente por denunciar el bombardeo inmisericorde de 2014, finalmente absueltos, aunque quienes mintieron con descaro todavía hurgan en los tribunales buscando tapar sus mentiras.

Recordamos, con perplejidad, a una población casi el doble de la de Asturias, que están sobreviviendo no se sabe cómo en 365 km2.. bloqueadas, sin salida a su propio mar, con fronteras militarizadas por el colono israelí, martirizada, pero al menos aquí nunca olvidada..

El BDS es la herramienta pacífica de la Solidaridad contra el apartheid: Gracias Roger Water-Pink Floid, gracias Natalie Portman por negarte a recibir el Génesis, Gracias Sakhira por no cantar en medio de los asesinatos, Gracias Argentina por no darle cobertura al sionismo ni permitir manchar con sangre inocente la camiseta de la selección.

Gracias por siempre Stephen Hawking por intentar desde tu silla de ruedas derribar el Muro ilegal del apartheid sionista.

Como ayer en Sudáfrica hoy en Palestina BDS.

Víva Palestina Libre. Viva la Flotilla de la Libertad. Puxa el Rumbo a Gaza. Acabemos con el apartheid ilegal e inhumano. Obliguemos a nuestros gobiernos a repudiar toda colaboración con la limpieza étnica.

Que viva la lucha del pueblo palestino, “Palestina vencerá”. Stop genocidio palestino. Detener el genocidio palestino. Solidaridad con el pueblo palestino. Larga Vida a Palestina Libre y Soberana. Sionismo asesino-Palestina vencerá. Gaza Solidaridad.

exíjanle a cualquier político que busque su voto lo siguiente:

Pongan fin al bloqueo de Gaza, de forma inmediata e incondicional. Apoyen el BDS. Rechacen cualquier intento de criminalizar el BDS y el antisionismo. Dejen de bloquear las acciones de la ONU y la Corte Penal Internacional contra los crímenes israelíes. Impidan la venta de armas a Israel. Rechacen a los hipócritas apologetas sionistas.

