Soberanías

Comienza la campaña asturiana pola soberanía alimentaria.. a preparar las actividades en torno al día de las luchas campesinas, en torno al 17 de abril, de resultas de una masacre de campesinos sin tierra en ElDorado dos Carajás en Brasil, y que la Vía Campesina tomó como referencia.. y desde Asturias sirve de estímulo para acompañar las demandas del movimiento agrario, rural, entre ellas la propuesta, cada vez más necesaria de la Soberanía Alimentaria.

La capacidad de los pueblos de producir y controlar su propio sistema alimentario. Los alimentos saludables. La alimentación como derecho humano.

Veremos qué se prepara para este año: pero en el horizonte más próximo están los mercados locales que lenta y progresivamente van creciendo en Asturias. La defensa de la Vida, en todas sus formulaciones, también en los defensores y defensoras de esa Vida en los territorios. Eso llevó a la campaña asturiana el año anterior a tomar como referencia a Berta Cáceres, asesinada en Honduras el 2 de marzo pasado. Y este año.. por ejemplo.. bien podría hacerse oportuna referencia a uno de los libros de Vandana Shiva, del mismo país del Mathama Gandhi que este lunes ha sido recordado en casi todos los colegios de Asturias por el día escolar de la paz..

Vandana Shiva, científica de la física cuántica, se ha dedicado como activista a defender los bienes comunes, y el libro que citamos se llama Las Nuevas Guerras de la Globalización: semillas, agua, formas de vida.

Gandhi apela a resolver los conflictos por vía comunitaria y pacíficamente activos, y Vandana recuerda las guerras en curso.. por bienes comunes como el control corporativo del agua, de las semillas. El peligro para otras formas de vida, que son abundantes, y que tienen como centralidad el respeto a la Madre Tierra; ¿Quiénes proponen esa visión? Los Pueblos Indígenas. Los pueblos rivereños. Las comunidades campesinas.

De manera que.. las luchas campesinas en torno al 17 de abril, no solamente demandan respeto a los derechos humanos de millones de campesinas y campesinos: además nos trasladan propuestas muy actuales, muy urgentes, muy de futuro: la preservación de la Vida , el mejor de los pacifismos. El trato respetuoso con la Madre Tierra. El cuidado de las semillas autóctonas (y rechazo a los transgénicos), la Soberanía Alimentaria para los 7mil millones de personas del planeta.

el malvado Trump.. dice el alto comisionado para los DDHH de la ONU..

En relación con los decretos que vulneran derechos a escala planetaria, de forma torcida, buscando clima de guerra, incrementando las actitudes racistas y xenófobas. Y hay una espiral de respuestas, que, esperemos no sean pasajeras sino permanentes. Y también que no impidan ver los otros Muros. Rechacemos el Muro que ya existe y que empezó a construirse por Bill Clinton en la frontera mexicana, y rechacemos , condenemos y propongamos eliminar los otros grandes Muros, en Melilla, en Palestina, declarado ilegal por el Tribunal Europeo, hace 12 años, en el Sahara, en las fronteras europeas, para no ver solo la paja en el ojo ajeno.

Es cierto, el nuevo presidente gringo apela a los EEUU grandes, del mismo modo en que Hitler apelaba a la Alemania Grande, o que Franco dictaminaba tras el golpe de estado contra la legalidad republicana la España una-Grande-libre, y el parecido fascistoide marca un precedente más que peligroso.

Entre las numerosas respuesta que ya está habiendo, resulta interesante una comparación entre multimillonarios, como se está publicando, de forma más que interesada , sobre el ricachón mexicano Carlos Slim.

Ya se sabe que nada de lo mexicano nos es ajeno, y que incluso los dineros de allá provenientes tienen una influencia decisiva en el Oviedo CF, en el banco Liberbank, y en otras presencias de capitales en nuestra tierra.

Slim se hizo más rico aún con las privatizaciones en la presidencia de Salinas de Gortari, y en general apropiándose a bajo precio de trozos de recursos estratégicos de las privatizaciones derivadas del neoliberalismo.

Y ha sido defensor y beneficiario del TLC que ahora USA cuestiona.

Pero.. de Slim se ha dicho que no solamente apostaba por el PRI en el gobierno, sino que metía dinero en las campañas de los otros partidos, y que tuvo una excelente relación con el gobierno del DF de López Obrador, del PRD.

Ahora, ante la embestida de Trump contra México, que ha pillado a trasmano al presidente Peña Nieto, resulta que este multimillonario ha realizado declaraciones ambiguas, que han sido interpretadas en clave de resistencia, hasta el punto de tener mayor credibilidad “patriótica”, por así decirlo, que el propio Peña Nieto. Y se esboza incluso una posible candidatura suya. Claro, nada de esto es inocente, Slim es propietario de numerosos medios de comunicación, incluso del accionariado del NYT, y puede hacerse autocampaña. Pero como para tener en cuenta…en estos cambios o recomposiciones desde la mirada capitalista del mundo, que llevará sin duda a entenderse a “magnates”, que es como les gusta llamarse, a estos multimillonarios, Trump o Slim. Jugando ambos con la vida de millones de personas.

En cualquier caso, de momento lo que corresponde es máxima solidaridad con todo el pueblo mexicano. Sirio, Yemení (donde Trump se ha estrenado bombardeando y asesinado a un centenar de personas), iraní, africano, palestino, saharaui, centroamericano.

fuera Benetton de territorio mapuche

Hace unos días hubo otra violenta represión contra una comunidad mapuche, en Argentina, y la orden vino de un empresario de origen italiano. Benetton.

Es una historia, la que hoy confronta a los Benetton con el Pueblo Mapuche, que procede de los años 1870-90 con la apropiación territorial foránea con la guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad del recién nacido Estado argentino, el que facilitó fraudulentas maniobras financieras, administrativas y políticas para consolidar una de las mayores concentraciones de tierras de la Argentina.

Y Benetton se hizo con casi un millón de has. Casi como Asturias entera.

Benetton, , logró la orden de desalojo en 2004, que fue violento, destruyendo todo lo que habían construido y sembrado las familias mapuche, y fue sentido como una afrenta por todo el Pueblo Mapuche en la zona.

Hubo una mediación entre las familias Mapuche y los Benetton, propuesta por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en la que Benetton ofreció tierras en otro lugar, que se fueran.. lo cual no fue aceptado por quienes, según la historia, son los legítimos dueños .

Y ahí andan, con demandas judiciales, con jueces a favor de la multinacional, y con la resistencia y la solidaridad mapuche.

Entonces.. estamos a punto de cumplir 10 años de la declaración de NNUU sobre Derechos de los PPII.. que contempla el principio de autodeterminación, de la identidad, al principio de igualdad, al territorio, al desarrollo, a los recursos, incluidos en la Constitución nacional, ..

Estos días de 2017 centenares de gendarmes armados como para una guerra han entrado disparando en La Comunidad, originando numerosos heridos. En la Comunidad eran 10 adultos y 5 menores.

Se ha denunciado que la ministra de seguridad ha viajado a Israel para importar parafernalia represiva y doctrina de cómo utilizarla y que se ha firmado un convenio con la Guardia Nacional del estado norteamericano de Georgia, sede del Comando Sur de Estados Unidos, para luchar contra los mapuche.

En estas tierras, casi un millón de hectáreas, el gigante de la moda se dedica sobre todo a la cría de ovejas para la producción de lana con 260.000 cabezas de ganado y una capacidad de producción de 1.300.000 kilos. La Comunidad mapuche disputa únicamente 600 has.

Benetton hace su publicidad corporativa diciendo que rechaza las divisiones de colores y de raza. Pero en el caso de las comunidades mapuche hace lo contrario, vulnerando las leyes internacionales.

El pueblo nación mapuche (que significa gente de la tierra) se encuentra dividido entre los estados de Chile y Argentina.

Dichos territorios nunca fueron conquistados por los españoles, durante 300 años de guerras, en las que se establecieron “parlamentos” o pactos en que se reconocían los límites territoriales. Fue tras la independencia cuando los estados republicanos se lanzaron a operaciones con fuerte financiamiento extranjero a “la conquista del desierto”, liderada por el general Roca en Argentina, y a la “pacificación de la Araucanía”, liderada por el coronel Saavedra en Chile, operativos de exterminio que contaron con las ventajas de la tecnología de la época, el ferrocarril, el telégrafo y el rifle de repetición, para someter y “conquistar” al pueblo mapuche y robarles sus territorios y ponerlos en su mayoría en manos extranjeras. Como los Benetton.

Finalizada la campaña militar, los mapuche fueron implacablemente perseguidos por los colonos, que contrataban bandas armadas conocidas como los “cazadores de indios”, cuya paga dependía del número de mapuche que asesinaban; la organización social y autoridades tradicionales fueron combatidas; las tumbas de sus héroes profanadas y exhibidos como trofeos de guerra en los museos; sus nombres indígenas proscritos y hasta la mención del vocablo Mapuche censurado. La historia escrita por los vencedores de la guerra que justifica la anexión territorial y el genocidio del pueblo Mapuche, está colmada de elementos racistas

Los terratenientes Benetton tienen también suculentos negocios en autopistas y aeropuertos, son mayoritarios en Autogrill.

Los colores invisibles de Benetton. El nuevo dueño de la Patagonia.

Fuera Benetton de la Patagonia.